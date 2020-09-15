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Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşaat halindeki binanın 5. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
|15 Eylül 2020 13:32
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Kenan Kaçmaz (45), Çeltikçi Mahallesi'nde çalıştığı inşaatın 5. katından zemine düştü. Düştüğü yerdeki bir demir parçası Kaçmaz'ın göğsüne saplandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaçmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Uzun süre olay yerinden uzaklaştırılamayan Kaçmaz'ın arkadaşları üzüntü yaşadı.
Jandarma ekipleri de iş kazası olduğu değerlendirilen olayla ilgili araştırma başlattı. Kaçmaz'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
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