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Sivas'ta, öğrenciler LGS'ye okul bahçesinde hazırlanıyorlar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürüyor. Türkiye'de ise bu sebeple 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başladı. Yüz üze eğitime ise 21 Eylül'de geçilecek. Öğrencilerin Liselere Geçiş Sınavı'na daha iyi hazırlanması ve eğitimden geri kalmaması için Amasya'daki bir okulda başlatılan uygulama, Yeşilçam'ın kült filmlerinden Hababam Sınıfı'nı hatırlattı. Suluova ilçesinde LGS'ye hazırlanan Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri için açılan kurs, pandemi dolayısıyla okulun arka bahçesinde oluşturulan açık hava sınıfında veriliyor. Kurstaki öğrencilerden Efe Demirci, "Mahmut Hoca'nın 'Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir' sahnesi de gerçek oldu. Bu uygulamadan oldukça memnunuz" ifadelerini kullandı.
 15 Eylül 2020 13:34
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Sivas'ta, öğrenciler LGS'ye okul bahçesinde hazırlanıyorlar

Suluova Atatürk Ortaokulu'nda bu yıl, LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kursu açıldı. Kurs, pandemi nedeniyle okulun içinde değil, arka bahçesinde oluşturulan açık hava sınıfında veriliyor. Çevresi çamlarla kaplı bahçeye yerleştirilen sıralarda tek oturan öğrenciler, eğitim alıyor.

Hem aileler hem öğrenciler memnun
Pandemi sürecinde LGS'ye hazırlanan öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için böyle bir uygulama yapmayı düşündüklerini belirten Atatürk Ortaokulu Müdürü Cengiz Kaşka, "Bu zorlu pandemi sürecinde öğrencilerimizin hiçbir şekilde eğitimden geri kalmaması için uzaktan eğim ve canlı dersleri birlikte yürütüyoruz. Virüs bulaşma riskinin en az olduğu bahçeyi, derslik olarak kullanıyoruz. Hem aileler hem de öğrencilerimiz bu uygulamadan oldukça memnun kalıyor" dedi.

Mahmut Hoca'yı hatırlattı
Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Efe Demirci ise "Okulumuz tarafından bizlere açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na geliyoruz. Bugün yapmış olduğumuz kursumuzu ailelerimiz ve bizler çok beğendik. Okulumuzun arka bahçesinde açık alanda sıraların üzerinde işlediğimiz dersler ile Türk sinemasının başyapıtlarından Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakteri Mahmut Hoca'nın 'Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir' sahnesi de gerçek oldu. Bu uygulamadan oldukça memnunuz" diye konuştu.

DHA
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