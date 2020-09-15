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Horlayan kişilerin virüsten hayatlarını kaybetme oranları daha yüksek

Yapılan yeni bir araştırmaya göre obstrüktif uyku apnesi durumunu inceleyen 18 çalışma gözden geçirildi. Araştırma sonucuna göre koronavirüsten ölüm için ek bir risk faktörü olduğu sonucuna varıldı.
 15 Eylül 2020 13:36
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Horlayan kişilerin virüsten hayatlarını kaybetme oranları daha yüksek

Koronavirüs ile ilgili araştırmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Daha önce yapılan bir araştırmaya göre koronavirüsü atlatan kişilerin böbreklerinde hasar oluştuğu ortaya çıkmıştı. Warwick Üniversitesi bilim insanlarınınyaptığı bir araştırma ise farklı bir bilgi sunuyor. Bilim insanları, obstrüktif uyku apnesi ve koronavirüs ile ilgili 18 çalışmayı gözden geçirdi.

Yapılan araştırmaya göre koronavirüsten kimlerin hayatını kaybedeceğine dair yeni bilgi ortaya çıkmış oldu.

Boğaz kasları gevşediğinde ve uyku sırasında solunum yolunu geçici olarak tıkadığında horlamaya ve boğulmaya neden olan durumdan muzdarip olanların hastaneye kaldırılma veya virüsten ölme riskinin daha yüksek olduğunu buldular.

Risk onlar için daha fazla

Durum en çok diyabet, obezite veya yüksek tansiyondan muzdarip kişilerde görülüyor ve bu da Kovid-19'u yakalandıklarında risklerini artırıyor.

İngiltere'de bir buçuk milyon kadar insanın obstrüktif uyku apnesinden muzdarip olduğu ve vakaların yüzde 85'inin teşhis edilmediği söyleniyor. ABD'de 22 milyon insanın bu durumdan muzdarip olduğu tahmin ediliyor.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var

Bilim adamları, obstrüktif uyku apnesinin Kovid-19 hastaları üzerindeki etkisine ilişkin daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Dr Michelle Miller liderliğindeki uzmanlar, olumsuz bir etkiye maruz kalmaları halinde bunun 'şaşırtıcı olmayacağını' kabul ediyor.

Tıkayıcı uyku apnesi, halihazırda koronavirüs riskini artırdığı bilinen obezite gibi diğer durumlarla da ilişkili.

Dr Miller şunları Obstrüktif uyku apnesi olan kişilerin Kovid-19'a ek bir risk olabileceklerinin farkında olması gerektiğini belirtiyor.
Memurlar.Net
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