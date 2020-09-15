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Önce Ordu şimdi de Kastamonu... Koronavirüse karşı sigara yasağı!

Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun bulunduğu meydan, park ve duraklarda sigara içilmesi yasaklandı. Geçtiğimiz günlerde Ordu'nun Fatsa ilçesinde de yaya yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştı.
 15 Eylül 2020 13:37
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Önce Ordu şimdi de Kastamonu... Koronavirüse karşı sigara yasağı!

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Avni Çakır başkanlığında koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandığı bildirildi. Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını arttırdığı ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle bazı kararların alındığı kaydedildi. Buna göre tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodları sorgulanacak ve uygulamanın onay verdiği kişilere izin verilecek. Sorgulama neticesinde karantina ya da izolasyon altında olması gerektiği anlaşılanlar daha önce tespit edilen yurtlarda izolasyon altında tutulacak.

Açıklamada ayrıca halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmenin yasaklandığı belirterek, "Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerler (banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri vb.) ile semt pazarlarında pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadesi kullandı.

ORDU'DA YASAK GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Ordu'nun Fatsa ilçesinde de yaya yoğunluğunun en fazla olduğu caddeler ve sahil bandında sigara içilmesi yasaklanmıştı.

Fatsa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fatsa'da vatandaşlarımızın yoğun olduğu Sahil Caddesi (Atatürk Parkı, İskele de dahil olarak Fatsa İskelesi ile Çekek Yeri Arası), Plevne Caddesi, Reşadiye Caddesi (Fatsa Askerlik Şubesi ile Yeni Kumru Caddesi'nin Kesiştiği Yol Arası), Pazar Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Eski Hal Sokak (Trafiğe Kapalı Alan), Meydan Sokak (Cumhuriyet Meydanı ile Kavlan Ağacı Arası), Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesi (Dereüstü Caddesi), Hacı Hulusi Baba Caddesi, Yeni Kumru Caddesi ( Cumhuriyet Meydanı ile Beyaz Fırın Arası), İnönü Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, ATM önleri, Bolaman Mahallesi, Yalıköy Mahallesi ve ilçemiz merkezinde kurulan Pazar yerlerinde Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştır" denilmişti.
DHA
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