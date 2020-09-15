Mersin'de FETÖ'nün sözde 'il imamı'na 22,5 yıla kadar hapsi istendi
Mersin'de, FETÖ/PDY'nin sözde "il imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
|15 Eylül 2020 13:42
|Yazdır
Elazığ'da tutuklanan Canker S. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Örgüt mensubu kişilerle irtibatlı olduğu, Viber programında kod isim kullanarak yazışmalar yaptığı belirlenen sanığın, adresindeki aramada da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen imzalı kol saati, örgüt mensuplarına verilen "kıtmir" yazılı kolye ve çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildiği iddianamede yer aldı.
İddianamede ayrıca sanığın sözde il imamı olduğuna yönelik 2 itirafçının ifadeleri de yer buldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
15 Eylül 2020 14:16
|MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye ortak operasyon!
15 Eylül 2020 13:46
|İçişleri: Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
15 Eylül 2020 12:54
|Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
15 Eylül 2020 11:31
|FETÖ'nün sözde 'Çukurova eyalet bölge imamı'nın 15 yıla kadar hapsi istendi
15 Eylül 2020 11:29
|FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma
15 Eylül 2020 11:18
|Kayseri'de FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 3 gözaltı
15 Eylül 2020 09:43
|8'i aktif görevde, 12 öğretmene FETÖ'den gözaltı
15 Eylül 2020 09:18
|MİT ve emniyetten ortak FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
15 Eylül 2020 08:35
|28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 68 gözaltı
15 Eylül 2020 08:08