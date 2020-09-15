Adıyaman'da 40 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 40 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|15 Eylül 2020 13:50
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Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 40 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 40 evde karantina uygulamasına başlandı.
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