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Yunanistan'dan 'Türkiye ile görüşmelere başlarız' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız"
 15 Eylül 2020 13:51
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Yunanistan'dan 'Türkiye ile görüşmelere başlarız' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız"

Anadolu Ajansı
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