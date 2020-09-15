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Belediye, ihbarı emniyet ile paylaştı. Memur, rüşvet alırken yakalandı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: Bir personelimiz hakkında aldığımız ihbarı devletimizin ilgili kurumlarıyla paylaştık. Koordineli şekilde yürüttüğümüz istihbarat ve teknik takip işlemlerinin ardından bir personelimizin, hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşlarımızdan haksız kazanç elde etmek suretiyle görevi kötüye kullandığını tespit ettik.
 15 Eylül 2020 14:27
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Belediye, ihbarı emniyet ile paylaştı. Memur, rüşvet alırken yakalandı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, vatandaşlardan haksız kazanç elde etmek suretiyle görevini kötüye kullanan bir personelin suçüstü yakalanarak tutuklandığını bildirdi.

Döğücü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göreve başladığı ilk günden itibaren gerek söylemlerinde gerek uygulama ve çalışmalarında siyasi etik normlarına ve mensubu bulunduğu siyasi çizginin değerlerine sadık kalarak yolsuzluk ve haksızlıklarla her daim mücadele ettiğini belirtti.

Devletin ve milletin emanetini ne pahasına olursa olsun koruyacağını, bu emanete halel getirecek her girişimin karşısında dimdik duracağını ifade eden Döğücü, şunları kaydetti.

"Geçtiğimiz günlerde belediyemiz içinde maalesef menfi bir olay vuku buldu. Bir personelimiz hakkında aldığımız ihbarı devletimizin ilgili kurumlarıyla paylaştık. Koordineli şekilde yürüttüğümüz istihbarat ve teknik takip işlemlerinin ardından bir personelimizin, hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşlarımızdan haksız kazanç elde etmek suretiyle görevi kötüye kullandığını tespit ettik. Görevini kötüye kullanırken, emniyet birimlerimizin suç üstü yakaladığı bu şahıs, adalete teslim edilmiş ve tutuklanmıştır. Kurumumuzla ilişiğinin ivedilikle kesilmesi hususunda da resmi işlemler süratle devam etmekte ve bizzat tarafımdan kontrol edilmektedir."

Bu menfi olayın ardından benzer vakaların yaşanmaması için kontrol ve denetimlerin devam edeceğini belirten Döğücü, "Siz değerli vatandaşlarımızdan ricam şudur; bu tarz konularla ilgili yaşanmasını istemediğimiz bir durumla karşılaşırsanız lütfen bizi bilgilendiriniz. Bugün olduğu gibi gereğini yine hukuk dairesinde yapar ve takibini sağlarım." ifadelerini kullandı.

Böyle bir olayın tekerrür etmemesini umut ederek, milletin ve Sancaktepe'nin emanetinin sonuna kadar takipçisi olacağını vurgulayan Döğücü, bu süreçte birlikte çalışarak adaletin yerini bulmasını sağlayan emniyet ve yargı mensuplarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
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