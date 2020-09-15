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Konya'da izolasyon kurallarını ihlal edenler yurda yerleştirilecek

Konya'da izolasyon sürecini evde geçirmesi gerektiği halde kurallara uymayanların, Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdu'na yerleştirileceği bildirildi.
 15 Eylül 2020 14:30
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Konya'da izolasyon kurallarını ihlal edenler yurda yerleştirilecek

Konya Valisi Vahdettin Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ya da bu kişilerle temaslı oldukları için izolasyon süreçlerini evde geçirmeleri gereken vatandaşlardan, izolasyon koşullarına uymayanların Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdu'na yerleştirileceklerini ifade etti.

Toplum sağlığını hiçe sayarak vatandaşların hayatını tehlikeye atan kişilere adli işlem uygulanacağını vurgulayan Vali Özkan, bu anlamda denetimlerin artırılacağı uyarısında bulundu.

Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdu'nda ilgili kurumların her türlü önlemi aldıklarını ve yurdun hazır hale getirildiğini ifade eden Özkan, pandemi kurallarını ihlal ederek toplum içine çıkan kişilerin bundan sonra kolluk kuvvetleri tarafından yurda getirileceğini belirtti.

Özkan, izolasyon süresi boyunca yurda ziyaretçi kabul edilmeyeceğinin de altını çizdi.
Anadolu Ajansı
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