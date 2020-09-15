Konya'da izolasyon kurallarını ihlal edenler yurda yerleştirilecek
|15 Eylül 2020 14:30
|Yazdır
Konya Valisi Vahdettin Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ya da bu kişilerle temaslı oldukları için izolasyon süreçlerini evde geçirmeleri gereken vatandaşlardan, izolasyon koşullarına uymayanların Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdu'na yerleştirileceklerini ifade etti.
Toplum sağlığını hiçe sayarak vatandaşların hayatını tehlikeye atan kişilere adli işlem uygulanacağını vurgulayan Vali Özkan, bu anlamda denetimlerin artırılacağı uyarısında bulundu.
Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdu'nda ilgili kurumların her türlü önlemi aldıklarını ve yurdun hazır hale getirildiğini ifade eden Özkan, pandemi kurallarını ihlal ederek toplum içine çıkan kişilerin bundan sonra kolluk kuvvetleri tarafından yurda getirileceğini belirtti.
Özkan, izolasyon süresi boyunca yurda ziyaretçi kabul edilmeyeceğinin de altını çizdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Metroda bisikletlilere özel vagon
15 Eylül 2020 15:02
|Karantina kaçaklarının günlük ödeyeceği ücret belli oldu
15 Eylül 2020 14:59
|Yargıda 'e-Duruşma' dönemi fiilen başladı
15 Eylül 2020 14:10
|Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, koronavirüslü çıktı
15 Eylül 2020 13:59
|Adıyaman'da 40 ev karantinaya alındı
15 Eylül 2020 13:50
|Önce Ordu şimdi de Kastamonu... Koronavirüse karşı sigara yasağı!
15 Eylül 2020 13:37
|Türk Telekom baz istasyonlarının tamamını fiberleştirecek
15 Eylül 2020 13:02
|İkametinden ayrılan Kovid-19 hastası, KYK yurdunda karantinaya alındı
15 Eylül 2020 12:52
|'Merdiven kentin' çöpçü katırları emekli oldu
15 Eylül 2020 12:35
|Türkiye yeni bir Navtex yayımladı ve 'Yunanistan, Lozan'ı ihlal ediyor' dedi
15 Eylül 2020 12:19