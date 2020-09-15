1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TRT'nin yeni dizisi, 'Masumlar Apartmanı' bu akşam başlıyor

Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar Apartmanı" ekran yolculuğuna başlıyor.
 15 Eylül 2020 14:37
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan "Masumlar Apartmanı"nın ilk bölümüne ait olarak yayınlanan ön izleme videosu büyük ilgi gördü.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak hazırlanan, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile çok konuşulan dizinin başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar Paylaşıyor.

TRT 1 İzleyicilerinin merakla ve heyecanla beklediği dizinin konusu ise şöyle;

Safiye ve Gülben ciddi boyutta takıntılara sahip iki kardeştir. Evde pamuk ipliğine bağlı bir düzenleri vardır. Erkek kardeşleri Han olmadığında her şey birbirine girmektedir. Han her zamanki gibi o gece de isten çıkıp bir an önce eve girmek ister. Aksi halde evde kriz çıkacaktır. Aniden karşısına çıkan İnci yüzünden kaza yapar ve hastanelik olur. Kendini suçlu hisseden İnci ise, yanında kalacak kimsesi olmayan Han'a refakat eder. Vakit ilerledikçe birbirlerinden etkilenmeye başlarlar. Ancak ikisi de adım atacak cesareti bulamaz. Olaylı geçen hastane gecesinden sonra Han ve İnci, bir daha görüşmeyeceklerinden emin şekilde vedalaşır. Ancak sonraki karşılaşmaları, sadece onların değil, ailelerinin de hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

"Masumlar Apartmanı" İlk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de TRT'1 de...
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil
15 Eylül 2020 13:44		 Horlayan kişilerin virüsten hayatlarını kaybetme oranları daha yüksek
15 Eylül 2020 13:36
Kovid-19 vakalarının artmasında 'toplu ortam' uyarısı
15 Eylül 2020 13:01		 Otobüs şoförü içinde 6 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti
15 Eylül 2020 12:45
Temel Kotil koronavirüsü yendiğini duyurdu
15 Eylül 2020 12:17		 Haliç'te ceset: Film izler gibi izlediler
15 Eylül 2020 12:12
Cihat Yaycı: Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılar
15 Eylül 2020 11:39		 Prof. Ceyhan: 1500 vaka hızıyla gidersek 11 yılda toplumsal bağışıklık gelişebilir
15 Eylül 2020 11:10
Koç Ailesi'nin acı günü: Suna Kıraç hayatını kaybetti
15 Eylül 2020 10:42		 Dönere ve sucuğa at eti katan firmalar
15 Eylül 2020 10:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:02 - Metroda bisikletlilere özel vagon14:59 - Karantina kaçaklarının günlük ödeyeceği ücret belli oldu14:52 - Otomobil fiyatları galeriler eliyle böyle uçuyor14:51 - Havale paralarını zimmetine geçirdi, 3 milyon TL ile kayboldu14:45 - Bölge müdürü, görevden alındığında mali hakları nasıl belirlenir?14:40 - Pınar Gültekin'in otopsi raporu vahşeti ortaya koydu
14:37 - TRT'nin yeni dizisi, 'Masumlar Apartmanı' bu akşam başlıyor14:37 - 'BTK'nin ülke için çok kritik önemde olduğunu 15 Temmuz'da gördük'14:30 - Konya'da izolasyon kurallarını ihlal edenler yurda yerleştirilecek14:27 - Belediye, ihbarı emniyet ile paylaştı. Memur, rüşvet alırken yakalandı14:16 - FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis14:10 - Yargıda 'e-Duruşma' dönemi fiilen başladı
13:59 - Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, koronavirüslü çıktı13:51 - Yunanistan'dan 'Türkiye ile görüşmelere başlarız' açıklaması13:50 - Adıyaman'da 40 ev karantinaya alındı13:47 - 2020 KPSS'de, yerel saat sorusu ileri miydi, geri miydi?13:46 - MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye ortak operasyon!
13:44 - Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı
Dönere ve sucuğa at eti katan firmalar
Taklit ve tağşiş yapan 113 ürün daha ifşa edildi
8'i aktif görevde, 12 öğretmene FETÖ'den gözaltı
MEB, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında soruşturma başlattı
ÖSYM'den Aday İşlemleri Sisteminde yeni dönem
2020 KPSS lise başvuru kılavuzu yayımlandı
Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?
Engelli vatandaşlara otomobilde ÖTV şoku
Emniyet Müdürü anında müdahale etti, cezayı yazdırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.09.2020 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
masterchef 3
kısa çalışma ödeneği 2
seçim kanununun değişmesi 1
14.09.2020 suriye'de türk kızılay'ına saldırı 2
14.09.2020 hatayspor vs başakşehir maçı 1
ali babacan 1
19.09.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 1
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 1
corona sebebiyle oluşan akraba küslükleri 3
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici 10 İşçi Alacak
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alımı iptal edildi
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Sarkışla Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam