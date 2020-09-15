Otomobil fiyatları galeriler eliyle böyle uçuyor
|15 Eylül 2020 14:52
|Yazdır
Koronavirüs nedeniyle üretimleri duran ve salgına karşı alınan tedbirlerle kademeli olarak yeniden üretime başlayan otomotiv sektöründe bayilerde sıfır otomobil sıkıntısı yaşanıyor.
Çok sayıda marka ve modelde bugün verilen siparişler için teslimatta minimum 2-3 ay beklenmek zorunda kalınıyor. Bu süre kimi modellerde ise katlanarak artıyor.
ÖTV DEĞİŞTİ SATIŞLAR İPTAL OLDU
Pandemi nedeniyle üretimde yaşanan sıkıntı sonrası ortaya çıkan tablo sonrası geçtiğimiz günlerde ÖTV oranlarında da değişikliğe gidildi. Özellikle yurt dışından getirilen motor hacmi yüksek kimi modellerde ÖTV oranları artırılırken, içeride üretimi yapılan kimi marka ve modellerde ise ÖTV düzenlemesi ile fiyatlarda indirim beklentisi oluştu.
ÖTV düzenlemesi öncesinde fiyatı noktasında anlaşarak hafta başında satışa konu aracı görmek için anlaşan çok sayıda kişi de mağdur oldu. Kimi araç alıcısı vatandaş satıcının son anda fiyat değişikliğine gittiğini dile getirirken kiminin ise farklı bahanelerle randevuyu iptal ettiği belirtildi.
GALERİDE ŞAŞIRTAN SIFIR ARAÇ SAYISI
Yenişafak'ta yer alan habere göre;
BİR MODELİN BEŞ FARKLI RENGİ VAR!
Galerilerde sıfır araç sayısının yanı sıra müşterilere sunulan renk seçenekleri de dikkat çekiyor. Vatandaşın bayide sıfır araç bulamadığı ve bulması halinde de rengine razı olduğu bu dönemde tek bir galeride bir markaya ait satışa çıkarılan 2020 model araç beş farklı renk seçeneği sunuluyor.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan görsellerde online ilan siteleri üzerinden satışa çıkarılan araçların 2020 Eylül ayı çıkışlı olduğu da iddia edildi.
BAYİDEN 20 BİN TL FAZLA!
Bayide bulunmayıp galeri tarafından satışa çıkarılan sıfır araçların fiyatlarının bayi fiyatının 20 bin TL üzerinde olduğu da iddia edilirken, sıfır araç tarafında ortaya çıkan tabloya tepki gösteren çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Ticaret Bakanlığı'nın duruma el atması için çağrıda bulundu.
İKİNCİ ELDE YÜZDE 10 ARTIŞ
Geçtiğimiz günlerde uygulamaya alınan ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikinci el araç piyasasını da etkilemeye başladı. Düzenlemeyle kimi ithal modellerin sıfır fiyatları güncellenmeye başlayınca satışta olan ikinci ellerin fiyatları da zamlandı. Sektör temsilcileri fiyatlarda yüzde 10'luk bir yükseliş olacağını dile getirirken online platformlarda takibe alınan kimi ikinci el araç modellerinde bir gün içerisinde 30 bin TL'yi bulan artışlar gözlemlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Otomobil üretimi yüzde 45 arttı
14 Eylül 2020 22:10
|Galericilerden uyarı: İkinci el araç fiyatları 3 ay içinde düşecek
14 Eylül 2020 16:35
|Otomotiv fabrikaları talebe yetişmeye çalışıyor
14 Eylül 2020 07:05
|İkinci el araç fiyatları ikiye katlandı
13 Eylül 2020 15:47
|İkinci el araç piyasası alev alev yangın durdurulamıyor
12 Eylül 2020 23:15
|İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeniden zam geliyor
12 Eylül 2020 15:35
|Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı... İşte şaşırtan fiyatlar
09 Eylül 2020 14:38
|İkinci el alacaklar dikkat: Kilometre oyununa gelmeyin
06 Eylül 2020 14:55
|Vatandaşın 2'inci el oto isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü
06 Eylül 2020 10:35
|Araba alamayan kiralamaya koştu
06 Eylül 2020 07:24