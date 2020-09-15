1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sokak ortasında silahlı çatışma, olayla ilgisi olmayan vatandaş yaralandı

İstanbul Fatih'te dün gerçekleşen silahlı saldırı ve sonrasında yaşanan çatışmayla ilgili. İki kişinin yaralandığı olayın kamera kayıtları ortaya çıktı
 15 Eylül 2020 15:06
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Fatih'te dün gerçekleşen silahlı saldırı ve sonrasında yaşanan çatışmayla ilgili. İki kişinin yaralandığı olayın kamera kayıtları ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'in en işlek caddelerinden olan Fevzipaşa Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Yücel Kurum ve olayla ilgisi olmayan bir kadın silahla yaralandı. Vurularak yere düşen Kurum'un, belinden silahını çıkararak saldırgana ateş açtığı ve vatandaşların da panikle sağa sola kaçıştığı görülüyor. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
5 soruda Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin özeti
15 Eylül 2020 16:31		 Diyarbakır annelerinden HDP'ye tepki
15 Eylül 2020 16:25
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı başladı
15 Eylül 2020 15:48		 'BTK'nin ülke için çok kritik önemde olduğunu 15 Temmuz'da gördük'
15 Eylül 2020 14:37
Bakan Karaismailoğlu BTK'nin 20. kuruluş yılı etkinliğinde konuştu
15 Eylül 2020 13:26		 Oruç Reis'in Antalya'daki bekleyişi sürüyor
15 Eylül 2020 12:53
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO Karargahı'nda teknik toplantı yapacak
15 Eylül 2020 09:49		 Cemil Çiçek: Devlet yönetmek isteyen dini gruplar var
15 Eylül 2020 08:48
Seçim Kanununda sona gelindi: Baraj düşecek
15 Eylül 2020 06:55		 ABD Türkiye'yi çevreliyor
15 Eylül 2020 06:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:47 - Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı16:31 - 5 soruda Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin özeti16:27 - Jandarmanın durdurduğu araçtan FETÖ şüphelileri çıktı16:26 - Kırmızı ışıkta geçen ehliyetsiz sürücü 'drone'a yakalandı16:25 - Diyarbakır annelerinden HDP'ye tepki16:22 - Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
16:04 - Bakanlık, yüzdelik dilimlere ilişkin yazıyı iptal etti15:59 - Hazine 3,2 milyar lira borçlandı15:58 - MSB personeli Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti15:48 - Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı başladı15:37 - Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı başladı15:32 - Diyarbakır'da belediyenin temizlik aracı, kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
15:29 - İstanbul'da karantina kuralını ihlal edenler yurtlara yerleştiriliyor15:25 - Trabzon'da polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti15:23 - Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler: Şeref yoksunu!15:22 - İstanbul Valisi'nden kademeli mesai açıklaması15:16 - Verbis'e kayıt olmak için son 15 gün, cezası 2 milyon TL
15:14 - Karantinada olduğunu duyurmak için kapısına yazı yazdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı
Dönere ve sucuğa at eti katan firmalar
Taklit ve tağşiş yapan 113 ürün daha ifşa edildi
8'i aktif görevde, 12 öğretmene FETÖ'den gözaltı
MEB, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında soruşturma başlattı
ÖSYM'den Aday İşlemleri Sisteminde yeni dönem
2020 KPSS lise başvuru kılavuzu yayımlandı
Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?
Engelli vatandaşlara otomobilde ÖTV şoku
Emniyet Müdürü anında müdahale etti, cezayı yazdırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oltan karakullukçu 1
seçim kanununun değişmesi 1
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
canan kaftancıoğlu'nun atatürk demeyi tercih etmemesi 3
önümüzdeki 2 ay daha sert geçecek 2
cengiz inşaat'ın 1,370 milyonluk ihale alması 1
devleti yönetmek isteyen dini gruplar var 3
tecavüzcü coşkun 1
14.09.2020 hatayspor vs başakşehir maçı 1
esnek çalışma 3
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici 10 İşçi Alacak
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alımı iptal edildi
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Sarkışla Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam