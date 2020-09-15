Sokak ortasında silahlı çatışma, olayla ilgisi olmayan vatandaş yaralandı

İstanbul Fatih'te dün gerçekleşen silahlı saldırı ve sonrasında yaşanan çatışmayla ilgili. İki kişinin yaralandığı olayın kamera kayıtları ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'in en işlek caddelerinden olan Fevzipaşa Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Yücel Kurum ve olayla ilgisi olmayan bir kadın silahla yaralandı. Vurularak yere düşen Kurum'un, belinden silahını çıkararak saldırgana ateş açtığı ve vatandaşların da panikle sağa sola kaçıştığı görülüyor. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.