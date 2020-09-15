Karantinada olduğunu duyurmak için kapısına yazı yazdı
|15 Eylül 2020 15:14
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa ilçesi Hamzabey köyü Karabeyler mahallesinde yaşayan Fazlı Yıldırım, eşi ve annesi korona virüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. Yıldırım ailesine yapılan testte 3'ünün de korona virüse yakalandıkları tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan aile, sağlık durumlarının iyiye gitmesi üzerine tedavilerine evde devam edilmesi için taburcu edildi.
Hastaneden taburcu edildikten sonra 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalan Yıldırım ailesi, sağlıklarına kavuştu. Virüsü yenen Fazlı Yıldırım, karantinada kaldıkları süre boyunca duyarlılık göstererek evinin bahçe kapısına "Karantinadayız, tel örgüden içeriye girmek yasak" şeklinde uyarı yazısı yazdı.
"Bazı insanlar saklıyor, buna gerek yok"
Kapısına uyarı yazısı yazan Fazlı Yıldırım, "Zor bir süreç. Allah kimsenin başına vermesin. Biz ayakta atlattık ama yaşlı annem sıkıntı çekti. Bazı insanlar bunu saklıyor. Gerek yok. Toplumun içinde geziyor nihayetinde. Bana bulaşıyorsa, başka vatandaşa da bulaşacak. Onun için kendimi sorumlu hissettim. Başkasına neden bulaşsın ki. Kul hakkına neden gireyim? Gelen kişi kapıdan dönsün. Yoksa kapıyı tutacak. Habersiz olduğu için kapı kolçağından tutacak. Onun için vebale girmiş olacağız" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Trabzon'da polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
15 Eylül 2020 15:25
|TRT'nin yeni dizisi, 'Masumlar Apartmanı' bu akşam başlıyor
15 Eylül 2020 14:37
|Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil
15 Eylül 2020 13:44
|Horlayan kişilerin virüsten hayatlarını kaybetme oranları daha yüksek
15 Eylül 2020 13:36
|Kovid-19 vakalarının artmasında 'toplu ortam' uyarısı
15 Eylül 2020 13:01
|Otobüs şoförü içinde 6 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti
15 Eylül 2020 12:45
|Temel Kotil koronavirüsü yendiğini duyurdu
15 Eylül 2020 12:17
|Haliç'te ceset: Film izler gibi izlediler
15 Eylül 2020 12:12
|Cihat Yaycı: Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılar
15 Eylül 2020 11:39
|Prof. Ceyhan: 1500 vaka hızıyla gidersek 11 yılda toplumsal bağışıklık gelişebilir
15 Eylül 2020 11:10