Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler: Şeref yoksunu!
|15 Eylül 2020 15:23
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Boşnaklara yönelik çirkin sözleri nedeniyle kamuoyunun tepkisini çeken Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçtiğimiz gün yeniden Beyaz TV ekranlarına çıkarılmasına Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tepki gösterdi.
Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Türkoğlu, Kütahyalı için, "Şeref yoksunu" ifadesini kullanarak şöyle dedi:
"Mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yapan @beyaztv'nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum."
Mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalıyı tekrar programa çıkararak hata yapan @beyaztvnin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum.Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) September 15, 2020
NE OLMUŞTU?
Beyaz TV ekranlarında Boşnaklara söylediği sözlerle büyük tepki toplayan ve kanaldan kovulan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz gün yeniden Beyaz Futbol programında yer almıştı. Kütahyalı'nın programa çıkarılması, sosyal medyada büyük bir tepki daha yarattı.
Yapılan binlerce yorumdan sonra kanal yönetiminin Kütahyalı'yla ilgili nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Zira Beyaz TV, skandal sözlerin ardından Kütahyalı'yı programa çıkararak 'kendini anlatma' fırsatı vermişti. Ancak yoğun tepkilerin ardından Kütahyalı kanaldan kovulmuştu.
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