Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı başladı
MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı
|15 Eylül 2020 15:48
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MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı"
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