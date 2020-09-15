Bakanlık, yüzdelik dilimlere ilişkin yazıyı iptal etti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yüzdelik dilimlere dair 14 Eylül 2020 tarihli yazıyı iptal etti.
|15 Eylül 2020 16:04
|Yazdır
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 14 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Çalışma Genel Müdürlüğünden gelen yazıyı tüm birimlere iletmişti.
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bugün gönderdiği yeni yazıda hukuki
süreç devam ettiğinden, 14 Eylül tarihli yazıyı geri çektiğini açıklamıştır.
İŞTE RESMİ YAZILAR
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kırmızı ışıkta geçen ehliyetsiz sürücü 'drone'a yakalandı
15 Eylül 2020 16:26
|MSB personeli Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
15 Eylül 2020 15:58
|Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı başladı
15 Eylül 2020 15:37
|İstanbul'da karantina kuralını ihlal edenler yurtlara yerleştiriliyor
15 Eylül 2020 15:29
|İstanbul Valisi'nden kademeli mesai açıklaması
15 Eylül 2020 15:22
|Metroda bisikletlilere özel vagon
15 Eylül 2020 15:02
|Kocaeli'de Karantina kaçaklarının günlük ödeyeceği ücret belli oldu
15 Eylül 2020 14:59
|Konya'da izolasyon kurallarını ihlal edenler yurda yerleştirilecek
15 Eylül 2020 14:30
|Yargıda 'e-Duruşma' dönemi fiilen başladı
15 Eylül 2020 14:10
|Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, koronavirüslü çıktı
15 Eylül 2020 13:59