Diyarbakır annelerinden HDP'ye tepki
|15 Eylül 2020 16:25
|Yazdır
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 379'uncu gününe girdi.
Oturma eylemi sırasında HDP il binasından çıkan ve aralarında HDP milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'in bulunduğu gruba, aileler tepki gösterdi, "Kahrolsun PKK, lanet olsun HDP" sloganları attı.
Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemde yer alan anne Solmaz Övünç, yaptığı açıklamada, çocuğunu HDP'den istediğini, evladını almadan il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.
PKK ve HDP'yi lanetlediğini aktaran Övünç, şöyle konuştu:
"HDP'li vekiller partiye ön kapıdan geliyorlar arka kapıdan çıkıyorlar. Bugün onların kirli yüzlerini gördük. Vekilleri gelsin bize bir açıklama yapsın. Burada yüreğim yanıyor, gel derdimi paylaş. Onlarda Allah korkusu vicdan yok mu? Vekilleri nerede gelsin bize bir açıklama yapsın. Remziye Tosun ön kapıdan giriyorsun niçin arka kapıdan çıkıyorsun? Yüzün tutmuyor mu annelerin içine gelmeye? Annelerin içine gel ben senden korkmuyorum."
Eylemde yer alan anne İmmihan Nilifırka ise HDP'li yetkililerin şu ana kadar kendilerine bir açıklama yapmadığını belirtti.
HDP ve PKK'ya tepki gösteren Nilifırka, şunları kaydetti:
"Bugün il binasına HDP'liler geldi. HDP milletvekilleri ve partililer geldi. HDP il binasından içeri girdi. HDP Milletvekili Remziye Tosun'un bize bir açıklama yapmasını bekledik. Ama yüzleri yok. Parti binasının arkasından çıkıp kaçtılar. Niye arka kapıdan kaçıyorlar? Niye bizden kaçıyorlar? Burada evladımızı istiyoruz. Karşımıza çıkmaya yüzleri yok. Çocuklarımız dağda aç, perişan."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|5 soruda Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin özeti
15 Eylül 2020 16:31
|Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı başladı
15 Eylül 2020 15:48
|Sokak ortasında silahlı çatışma, olayla ilgisi olmayan vatandaş yaralandı
15 Eylül 2020 15:06
|'BTK'nin ülke için çok kritik önemde olduğunu 15 Temmuz'da gördük'
15 Eylül 2020 14:37
|Bakan Karaismailoğlu BTK'nin 20. kuruluş yılı etkinliğinde konuştu
15 Eylül 2020 13:26
|Oruç Reis'in Antalya'daki bekleyişi sürüyor
15 Eylül 2020 12:53
|Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO Karargahı'nda teknik toplantı yapacak
15 Eylül 2020 09:49
|Cemil Çiçek: Devlet yönetmek isteyen dini gruplar var
15 Eylül 2020 08:48
|Seçim Kanununda sona gelindi: Baraj düşecek
15 Eylül 2020 06:55
|ABD Türkiye'yi çevreliyor
15 Eylül 2020 06:49