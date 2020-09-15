Kırmızı ışıkta geçen ehliyetsiz sürücü 'drone'a yakalandı
Adana'da kırmızı ışık ihlali yapan ehliyetsiz sürücü "drone"a yakalandı.
|15 Eylül 2020 16:26
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce kentte trafik güvenliğinin sağlanarak ölüm, yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan kazaların azaltılması amacıyla drone ile denetim yapıldı.
Türkmenbaşı Bulvarı Çukurova Belediyesi kavşağında gerçekleştirilen denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan ehliyetsiz sürücü değişikliği drone ile tespit edildi.
Ehliyetsiz sürücünün kırmızı ışık ihlali yapmasının ardından sürücü koltuğuna başka birinin geçtiği anlar kaydedildi.
Uygulama noktasında araç durdurulurken, ehliyetsiz sürücüye kırmızı ışık ihlali ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yasal işlem yapıldı.
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