Jandarmanın durdurduğu araçtan FETÖ şüphelileri çıktı
Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
|15 Eylül 2020 16:27
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Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları düşünülen 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri sınıra yakın İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde bir otomobili durdurdu.
Yapılan incelemede aralarında FETÖ şüphelilerinin olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki incelemeleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
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