Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı
Edirne'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli sınırda yakalandı.
|15 Eylül 2020 16:47
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Hudut askerleri, Uzunköprü'nün Gemici köyü yakınlarındaki askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.
Güvenlik güçlerince yakalanan şüphelinin, İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/10 sayılı kararı ile "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan istinaf mahkemesinde dosyası ve arama kaydı bulunduğu belirtildi.
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