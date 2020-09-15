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'En hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz'

Bakan Pekcan: Bu yıl sonu itibarıyla, özellikle de 2021 yılında dış pazarlarımızdaki koşulların daha iyiye gitmesiyle en etkin ve en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz
 15 Eylül 2020 16:51
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin sürdüğü dönemde Türkiye'nin pek çok ülkeye kıyasla çok daha iyi durumda olmaya ve pozitif ayrışmaya devam ettiğini belirterek, "Bu yıl sonu itibarıyla, özellikle de 2021 yılında dış pazarlarımızdaki koşulların daha iyiye gitmesiyle en etkin ve en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, "Mücevher İhracatçıları Birliği İhracatın Liderleri" ödül töreninde video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, mücevher sektörünün Türkiye'nin dış ihracatında yadsınamaz bir etkisi bulunduğuna dikkati çekti.

Mücevher ihracatçılarının Kovid-19 salgınından etkilenmelerine rağmen ülkenin dış ticaretinde daha etkin rol oynayacağına inandığını dile getiren Pekcan, Bakanlık olarak iş dünyasıyla istişareye önem verdiklerini ve sektörün tüm aktörleriyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Pekcan, salgının küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin sürdüğü zor bir dönemde Türkiye'nin pek çok ülkeye kıyasla çok daha iyi durumda olmaya ve pozitif ayrışmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bu yıl sonu itibarıyla, özellikle de 2021 yılında dış pazarlarımızdaki koşulların daha iyiye gitmesiyle en etkin ve en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Ekonomik göstergelere göre Türkiye'nin başarılı performansıyla sayılı ülkeler arasında yer aldığına işaret eden Pekcan, dış pazarların önemli ölçüde daralmasına rağmen Türkiye'nin ağustosta 12,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anımsattı.

- Altın ithalatında artış

Pekcan, altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranının ağustosta yüzde 82,9, ocak-ağustos döneminde de yüzde 83,6 seviyesine ulaştığını belirterek, "Ulusal ve küresel ölçekte toparlanma sürecinin hızlanmasıyla gerçek potansiyellerimizi ihracatımıza yansıtacak performanslara en kısa sürede ulaşmayı öngörüyoruz." dedi.

Külçe altın hariç mücevherat ihracatının geçen sene yüzde 16 arttığını dile getiren Pekcan, Türkiye'nin, sektörde dünya piyasalarındaki önemli aktörlerden birisi olmaya devam ettiğini ve küresel mücevher ihracatından yüzde 5 pay aldığını belirtti.

Pekcan, 2020'nin 8 ayında mücevher ihracatında yüzde 43'lük kayıp yaşandığına, başlıca pazarlardan Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong gibi ülkelere ihracat kayıplarının yüzde 40'ın üzerine çıktığına işaret ederek, "Kovid-19 sürecinde lüks tüketim ve mücevherat gibi bazı ürünlerin talebinin yavaşladığı veya ötelendiği düşünüldüğünde bu gerilemeyi normal karşılamamız gerekir. Umuyoruz gelecek dönemde bu kaybı hızlı bir şekilde telafi ederiz." ifadelerini kullandı.

Bu yılın 8 ayında altın ithalatının yüzde 153 artarak 15,1 milyar dolara çıktığını söyleyen Pekcan, şöyle devam etti:

"Dış ticaret açığımızın yüzde 40'ını altın ithalatımız oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde küresel emtia ve finansal piyasalardaki dengelenmeyle altın ticaretimizin de ülkemiz dış ticareti açısından daha makul bir trende girmesini öngörüyoruz. Özellikle katma değerli üretim ve ihracatın artırılması noktasında mücevher ihracatçılarımızın çalışmalarına olan güvenimiz tam ve beklentilerimiz yüksek."

- Dijitalleşme uygulamaları

Pekcan, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri ve Turquality Destek Programı kapsamında 5'er, Marka Destek Programı kapsamında 1 mücevher firmasının bakanlık desteğinden yararlandığını belirterek, sektördeki tüm firmaların Bakanlık desteklerinden yararlanmasını önemsediklerini ve yeni destek mekanizmaları üzerinde çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

İhracatçılara yönelik dijitalleşmeyi esas alan sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri gibi çalışmalara değinen Pekcan, 28 Ağustos'ta devreye alınan Kolay İhracat Platformu'na ilişkin bilgi verdi.

Pekcan, mücevher sektörünün sanal fuar ve heyetlere iştirak etmelerini önemsediklerini, sektördeki firmaların da Kolay İhracat Platformu'nda yer alan özellikleri kullanarak pazar stratejilerini daha ileri noktalara taşıyacaklarını öngördüklerini söyledi.

- 4 milyar dolarlık krediye vade uzatımı

Kovid-19 sürecinde yürütülen sanal diplomasi faaliyetlerine de değinen Pekcan, 40'ın üzerindeki ülkeden muhataplarıyla görüştüğünü, teknik düzey çalışmalarının sanal ortamda hızla devam ettiğini anlattı.

Pekcan, 81 ildeki potansiyel ihracatçılara yönelik çalışmalara ilişkin, "İhracatta en küçük potansiyeli dahi göz ardı etmiyoruz ve her bir potansiyeli değerlendirmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Eximbank'ın da ihracatçıların yanında olduğunu vurgulayan Pekcan, "Eximbank, ocak-ağustos döneminde geçen seneki desteklerini yüzde 6 artırarak 30,4 milyar dolar destek verdi. Pandemi döneminde 2 bin 276 firmanın 4 milyar dolarlık kredisine vade uzatımı sağlamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Pekcan, Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden mücevher sektörünün daha da hızlı gelişerek ihracata katkı sağlamaya devam edeceğine inandığını belirterek, ödül almaya hak kazanan firmaları kutladı.
Anadolu Ajansı
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