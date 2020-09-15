Almanya, ABD ve Çin'den virüs aşısı açıklamaları

Paul Ehrlich Ensitüsü'nün direktörü Klaus Cichutek, geliştirdikleri aşının 1. aşama ve 2. aşama klinik deneylerine corona virüse karşı etkin bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu açıklayarak aşı ile ilgli ilk onayların 2020 sonunda ya da 2021'in başında gelebileceğini açıkladı.

Bununla birlikte Klaus Cichutek, aşının değerlendirilirken tüm prsedörlerin normal süreçte işleyecini ve diğer aşılardan daha az kapsamlı incelenmeyeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise "Güvenli ve etkili bir aşı olmasını istiyoruz, dünyadaki ilk aşıyı geliştirmemiz gerekli değil. Aşının onaylandıktan birkaç gün ya da hafta sonra dağıtılabileceğini umuyoruz" dedi.

TRUMP: BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE CORONA VİRÜS AŞISI ONAYLANABİLİR

"Fox&Friends" programına yaptığı açıklamada, Warm Spped Operasyonu'na değinen ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs aşısının birkaç hafta içinde onaylanabileceğini açıkladı. Başkan Trump, açıklamasında, "Bunu politik nedenlerden dolayı yapmıyorum. Aşının hızlı bir şekilde kullanılmasını istiyorum. Aşı için yıllarca bekleyemezsininz. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi ile birlikte süreci hızlandırdı. Aşıya birkaç hafta içinde sahip olabilirriz. Ancak, bu süre 4 hafta da olabilir sekiz hafta da... Birçok harika şirkete sahibiz" ifadelerini kullandı.

Warp Speed Operasyonu, Mart ayında Trump yönetimi tarafından Covid-19 aşılarının ve tedavilerin geliştirilmesini, üretimini ve dağıtımını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için Trump yönetimi tarafından başlatılatıldı.

Trump'ın açıklaması, Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın seçimler nedeniyle ülkede iyi değerlendirilmemiş bir aşının erkenden onaylacağına dair endişesini açıklamasının ardından geldi.

Öte yandan, yeni tip corona virüs pandemisinden en çok etkilenen ABD'de vaka sayısı 7 milyona, ölü sayısı ise 200 bine yaklaştı.

ÇİN: AŞILARIN HALK TARAFINDAN GENEL KULLANIMI KASIM AYINDA BAŞLAYACAK

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamasa ülkede geliştirilen aşıların halk tarafından Kasım ayında kullanılabileceği açıklandı.

Çin'de devlet ve şirketler tarafından ortak geliştirilen 4 aşı şu anda kilinik denemelerin son aşamasında bulunuyor. Söz konusu aşılardan üçü hali hazırda, acil kullanım onayı alarak Temmuz ayından bu yana yüzbinlerce devlet çalışanına yapıldı.

CDC'den biyogüvenlik uzmanı Guizhen Wu, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkede geliştirilen aşıların 3. aşama klinik denemelerinin başarıyla devam ettiği ve genel kullanım ayının Aralık ya da Kasım ayında onaylanabileceğini açıkladı.

Kendisine de Nisan ayında deneysel bir corona virüs aşısının yapıldığını açıklayan Wu, şu ana kadar gönüllülerde olumsuz bir yan etkinin görülmediğini söyledi.

Bununla birlikte, Sinopharm devletin acil kullanım onayı kapsamında insan denemelerinin son aşamasında yer alan üç aşı geliştiriyor. CanSino tarafından geliştirilen aşının ise orduda kullanımı geçen haziran ayında onaylandı.