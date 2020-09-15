Soylu'nun açıklaması sonrasında, AYM üyesinden dikkat çeken paylaşım!
|15 Eylül 2020 17:17
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'a "Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım" ifadelerinin ardından bugün Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
ANAYASA'NIN 138. MADDESİ'Nİ PAYLAŞTI
Yıldırım, Twitter hesabından ilk olarak Anayasa'nın 138. Maddesi'ni paylaştı
İşte Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımı
"MADDE 138. - Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz... Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez."
Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, dün de, şu paylaşımda bulunmuştu:
"Üzücü bir gün oldu. Öyleyse günün sorusu gelsin. Ne adına?"
BİSİKLETLİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Engin Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" sözlerine cevaben de bisikletli fotoğrafını paylaştı.
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