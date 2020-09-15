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Altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi.
 15 Eylül 2020 17:20
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Altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 461 bin 800 lira, en yüksek 474 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 473 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 96 milyon 264 bin 202,89 lira, işlem miktarı ise 2.363,33 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 105 milyon 686 bin 400,00 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 468.000,001.947,50
En Düşük 461.000,001.958,00
En Yüksek474.950,001.965,20
Kapanış473.500,001.964,40
Ağırlıklı Ortalama 466.751,131.964,16
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.096.264.202,89
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.363,33
Toplam İşlem Adedi58
Anadolu Ajansı
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