'İBB, fide dağıttı, alım garantisi verdi. Ama üretilen ürünleri almadı'
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz "İstanbul Büyükşehir Belediyesi alım garantisiyle dağıttığı fidelerden Silivri'deki çiftçinin ürettiği ürünü almadı" dedi.
|15 Eylül 2020 17:27
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