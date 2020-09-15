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'İBB, fide dağıttı, alım garantisi verdi. Ama üretilen ürünleri almadı'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz "İstanbul Büyükşehir Belediyesi alım garantisiyle dağıttığı fidelerden Silivri'deki çiftçinin ürettiği ürünü almadı" dedi.
 15 Eylül 2020 17:27
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İBB Meclisinde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB'nin köylüleri kandırdığını belirtti. Yılmaz "İstanbul Büyükşehir Belediyesi alım garantisiyle dağıttığı fidelerden Silivri'deki çiftçinin ürettiği ürünü almadı" dedi.

Memurlar.Net
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