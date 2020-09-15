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Bir babanın feryadına polis yetişti

Eskişehir'de, eve dönen bir babanın çocuğunun olmadığını ve kaybolduğunu düşünerek aradığı polis ekipleri kısa sürede 8 yaşındaki çocuğu bularak ailesine teslim etti.
 15 Eylül 2020 17:37
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Bir babanın feryadına polis yetişti

Yaşanan olayda, baba ile oğlun kavuşma anı ise duygulandırdı.

Edinilen bilgiye göre; olay Odunpazarı ilçesi Büyükdere mahallesinde yaşandı. E.G. isimli baba evine geldiğinde, 8 yaşındaki oğlu M.İ.G.'nin evde olmadığını fark etti. Oğlunu bulamayan baba, sokak ve ikametinin çevresini aramaya başladı.

Daha sonra saatin ilerlemesi ve havanın kararması üzerine endişelenerek durumu 155 Polis İmdat Hattına bildirdi. Yapılan ihbar üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, Canlar Sokak ile Şenollar Sokak kesişiminde 8 yaşındaki çocuk bulundu.

8 yaşındaki M.İ.G., oyun oynarken evden uzaklaştığını, geri dönmek istediğin de ara sokaklarda yolunu kaybettiği ve evine dönememesi üzerine korkup paniğe kapıldığı belirlendi.

Öte yandan polis ekipleri, genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen kayıp çocuğu teslim ederken, babanın oğlunu karşısında görünce sokak ortasında dizleri üstüne çökerek sıkıca sarılması ise görenleri duygulandırdı.
İhlas Haber Ajansı
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