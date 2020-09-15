1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kezzaplı saldırı davasında hüküm giyen kadın yeniden yargılanıyor

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi
 15 Eylül 2020 18:44
Yazdır
Kezzaplı saldırı davasında hüküm giyen kadın yeniden yargılanıyor

Konya'da, tartıştığı komşuları ve 3 çocuğunun üzerine kimyasal madde (kezzap) atarak, yaralanmalarına neden olduğu için 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Gülay Durusoy, yeniden hakim karşısına çıktı.

Durusoy'un, Konya 17. Asliye Ceza Mahkemesinde aldığı "kasten yaralama" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılama başladı.

Gülay Durusoy, bu kararın ardından yerel mahkemede bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Durusoy'un avukatı duruşmada yaptığı savunmada, müvekkilinin psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, bipolar bozukluk tedavisi gördüğünü öne sürdü.

Duruşmada konuşan müşteki Ramazan Şahin ise olayda ailesinin mağdur olduğunu, özellikle yüzde 75 engelli oğlunun mağduriyetinin bulunduğunu ifade etti.

Şahin, "Diğer çocuklarımın da psikolojisi bozuldu. Sanığın psikolojik tedavi gördüğü yönündeki beyanları kabul etmiyoruz. Şikayetimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, müştekiler Osman ve Akil'in bedensel ve ruhsal bakımdan kendilerini savunup savunamayacak durumda olup olmadıklarının tespitine ilişkin rapor alınmasına karar verdi.

Dava, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ileri tarihe ertelendi.

- Olay

Konya'nın Meram ilçesindeki Gödene Mahallesi'nde 17 Eylül 2018'de, Gülay Durusoy, tartıştığı komşuları Saadet Şahin, Ramazan Şahin, Şeyda Budar ile 3 çocuğun üzerine kimyasal madde (kezzap) attığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Durusoy, geçen yıl 4 Ekim'de 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 'kasten yaralama' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme heyeti, sanığın yargılama sırasında olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği gerekçesiyle cezada indirim yapmamıştı.

Karar, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince bozulmuş, bozma kararına gerekçe olarak, "Sanığın, yargılama aşamasında kendisinin seçtiği bir müdafi bulunmadığı gibi CMK'nın 156'ncı maddesi gereğince resen müdafi görevlendirilmediği, bu nedenle adil yargılama hakkının ihlal edildiği" gösterilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otizmli gence dayak atan sanığa 6 ay hapis cezası
15 Eylül 2020 19:49		 Gaziantep'te hastanede taşkınlık çıkaran 3 kişi tutuklandı
14 Eylül 2020 21:16
Kadınlara istismarda bulunan 'sahte hoca' tutuklandı
13 Eylül 2020 21:35		 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
12 Eylül 2020 23:38
Kamu görevlilerine hakaret eden zanlı tutuklandı
12 Eylül 2020 15:42		 Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
11 Eylül 2020 12:02
Gazeteci Müyesser Yıldız, Bakan Akar'a 20 bin lira tazminat ödeyecek
10 Eylül 2020 18:32		 Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
10 Eylül 2020 10:15
Müze müdürünün odasına giren hırsız tutuklandı
09 Eylül 2020 19:34		 Pehlivan ve Ağırel'e ceza, Barış Terkoğlu'na beraat
09 Eylül 2020 19:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:56 - Konya'da 'açık sınıf' uygulamasıyla eğitim yapılacak19:52 - Yunan milletvekili: Erdoğan kimseyi umursamıyor19:49 - Otizmli gence dayak atan sanığa 6 ay hapis cezası19:32 - Gine başkanı, sokak ortasında bakanı dövdü19:27 - Bakan Selçuk: EBA Destek Noktaları dolu, aferin size çocuklar19:25 - Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
19:19 - Mubariz Gurbanoğlu FETÖ'den hakim karşısına çıktı19:18 - Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor19:16 - Turistlere 'Maske tak' diyen hemşire yüzüne terlik yedi19:05 - Bir ile daha kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek19:02 - Aktif hasta sayısı da ağır hasta sayısı da artmaya devam ediyor19:00 - Yavuz sondaj gemisinin görev süresi uzatıldı
18:45 - Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı18:44 - Kezzaplı saldırı davasında hüküm giyen kadın yeniden yargılanıyor18:33 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:30 - 'Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık'18:27 - Didim'de çiftlikte tecavüz iddiasında yeni gelişme
18:23 - Koronavirüsü yenen emniyet müdürü yaşadıklarını anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı
Dönere ve sucuğa at eti katan firmalar
Taklit ve tağşiş yapan 113 ürün daha ifşa edildi
8'i aktif görevde, 12 öğretmene FETÖ'den gözaltı
MEB, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında soruşturma başlattı
ÖSYM'den Aday İşlemleri Sisteminde yeni dönem
2020 KPSS lise başvuru kılavuzu yayımlandı
Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?
Engelli vatandaşlara otomobilde ÖTV şoku
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Sıkı tedbirler gündeme gelebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
belediye başkanlarının da coronaya yakalanması 2
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 1
Baykuş 3
13.09.2020 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
oltan karakullukçu 1
10 aralık hareketi 1
cengiz inşaat'ın 1,370 milyonluk ihale alması 1
şehitkamil hastanesi'ne 100 kişinin saldırması 1
işçi çıkarma yasağı 1
SON İLANLAR
Nuribey Belediyesi 1 VHKİ alacak
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı süresi uzatıldı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici 10 İşçi Alacak
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alımı iptal edildi
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam