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Tarım işçilerini tehditle greve zorlayan 3 şüpheliye gözaltı
Mersin'de, tarım işçilerini taşıyan servisi durdurarak bazılarını grev yapmaları konusunda tehdit ettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
|15 Eylül 2020 17:50
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Akdeniz ilçesinde işe giden tarım işçilerinin servisini durdurup, işçileri greve dahil olmaları için tehdit eden 3 şahsın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, şüpheliler A.K, K.A ve F.S'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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