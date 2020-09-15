1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Didim'de çiftlikte tecavüz iddiasında yeni gelişme

Aydın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradığını öne süren S.T., teşhis için emniyete çağrıldı. S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, dosyanın hukuka ve usule uygun yürümediğini iddia etti
 15 Eylül 2020 18:27
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, 2016 yılında Aydın'ın Didim ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre iş istemek için belediye başkanıyla görüşen S.T., sonrasında telefon numarasını bırakıp, ayrıldı. Akşam meclis üyesi A.Ç. tarafından aranan S.T., iş görüşmesi için restorana gittiklerini zannederek, araca bindi. A.Ç.'nin kullandığı araç, bir çiftlik evine gitti. İddiaya göre evde bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, başkan yardımcısı Ö.G. ve meclis üyesi Ö.Ç., S.T.'yi bira içmeye zorlandı. Yine iddiaya göre, evde bulunanlar, alkol ve kokain kullandı. S.T.'nin iddiasına göre Belediye Başkanı Atabay ve Ö.Ç., Ö.G. isimli kadınla ilişkiye girdi. A.Ç. de olanları kamerayla kaydetti. Ardından Atabay ve Ö.Ç., S.T.'ye tecavüz etti. S.T., dönüşte kendini bırakan A.Ç. tarafından görüntüleri oğluna izletmekle tehdit edildi. S.T., 2 ay boyunca aynı çiftlik evine götürülmeye devam etti. 2 ayın sonunda da İzmir'e, arkadaşının yanına kaçtı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılırken, ilçeye gönderilen müfettişler hazırladıkları raporu savcılığa sundu. S.T. ise dün Didim Adliye Sarayı'na giderek Başkan Atabay, başkan yardımcısı Ö.G. ile meclis üyeleri A.Ö. ve Ö.Ç.'den şikayetçi oldu.

FOTOĞRAFTAN TEŞHİS ETTİ

Soruşturma savcısının talimatı doğrultusunda S.T. bugün teşhis için Didim Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Avukatıyla birlikte emniyet müdürlüğüne gelen S.T.'nin, kendisine gösterilen fotoğraflarda kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü 4 kişiyi teşhis ettiği belirtildi.

Avukat Murat Sultansu, emniyet müdürlüğünden çıkışta yaptığı açıklamasında, dosyanın gidişinden rahatsız olduğunu söyledi. Sultansu, "Usule ilişkin itirazlarımız var. Kamu gücünü kullanarak bir suç işleyen belediye başkanının, yine aynı gücü kullanarak bazı delilleri karartabileceği endişesi içindeyiz. Bazı taleplerimiz oldu ancak olumlu karşılanmıyor. Adalet Bakanımızın konuya müdahale etmesini talep ediyorum. Dosyanın çok daha sağlam bir şekilde yürümesini istiyoruz. Gizlilik kararı sebebiyle anlatamadığımız çok şey var ama çok rahatsızım. Artık bu dosyanın hukuka ve usule uygun gitmesi gerekiyor" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
15 Eylül 2020 18:45		 Tarım işçilerini tehditle greve zorlayan 3 şüpheliye gözaltı
15 Eylül 2020 17:50
Bir babanın feryadına polis yetişti
15 Eylül 2020 17:37		 Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
15 Eylül 2020 16:22
Diyarbakır'da belediyenin temizlik aracı, kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
15 Eylül 2020 15:32		 Verbis'e kayıt olmak için son 15 gün, cezası 2 milyon TL
15 Eylül 2020 15:16
Pınar Gültekin'in otopsi raporu vahşeti ortaya koydu
15 Eylül 2020 14:40		 Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü
15 Eylül 2020 13:32
Konut satış adedi 8 ayda bir milyonu aştı
15 Eylül 2020 13:24		 Ankara'da belediye otobüsü devrildi! 5 yaralı
15 Eylül 2020 13:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:56 - Konya'da 'açık sınıf' uygulamasıyla eğitim yapılacak19:52 - Yunan milletvekili: Erdoğan kimseyi umursamıyor19:49 - Otizmli gence dayak atan sanığa 6 ay hapis cezası19:32 - Gine başkanı, sokak ortasında bakanı dövdü19:27 - Bakan Selçuk: EBA Destek Noktaları dolu, aferin size çocuklar19:25 - Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
19:19 - Mubariz Gurbanoğlu FETÖ'den hakim karşısına çıktı19:18 - Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor19:16 - Turistlere 'Maske tak' diyen hemşire yüzüne terlik yedi19:05 - Bir ile daha kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek19:02 - Aktif hasta sayısı da ağır hasta sayısı da artmaya devam ediyor19:00 - Yavuz sondaj gemisinin görev süresi uzatıldı
18:45 - Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı18:44 - Kezzaplı saldırı davasında hüküm giyen kadın yeniden yargılanıyor18:33 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:30 - 'Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık'18:27 - Didim'de çiftlikte tecavüz iddiasında yeni gelişme
18:23 - Koronavirüsü yenen emniyet müdürü yaşadıklarını anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı
Dönere ve sucuğa at eti katan firmalar
Taklit ve tağşiş yapan 113 ürün daha ifşa edildi
8'i aktif görevde, 12 öğretmene FETÖ'den gözaltı
MEB, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında soruşturma başlattı
ÖSYM'den Aday İşlemleri Sisteminde yeni dönem
2020 KPSS lise başvuru kılavuzu yayımlandı
Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?
Engelli vatandaşlara otomobilde ÖTV şoku
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Sıkı tedbirler gündeme gelebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12.09.2020 polatlı'daki kum fırtınası 2
tecavüzcü coşkun 1
10 aralık hareketi 1
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
Baykuş 3
canan kaftancıoğlu'nun atatürk demeyi tercih etmemesi 3
önümüzdeki 2 ay daha sert geçecek 2
seçim kanununun değişmesi 1
belediye başkanlarının da coronaya yakalanması 2
19.09.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 1
SON İLANLAR
Nuribey Belediyesi 1 VHKİ alacak
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı süresi uzatıldı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici 10 İşçi Alacak
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alımı iptal edildi
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam