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'Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık'

Bakan Albayrak: Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık.
 15 Eylül 2020 18:30
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'Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengesinin önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdiğini bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, ağustos ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldıklarını ifade eden Albayrak, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak 'evet' ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Memurlar.Net
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