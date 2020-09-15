'Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık'
|15 Eylül 2020 18:30
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengesinin önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdiğini bildirdi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, ağustos ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldıklarını ifade eden Albayrak, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak 'evet' ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık.Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 15, 2020
Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi.
Bütçe disiplinini korumak EVET ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan ÇEKİNMEYİZ!
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