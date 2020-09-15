Yavuz sondaj gemisinin görev süresi uzatıldı
Yavuz sondaj gemisinin görev süresi uzatıldı
|15 Eylül 2020 19:00
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