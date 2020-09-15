Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Saat 18:22'de Kütahya Altıntaş merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin Uşak'ta da hissedildiği bildirildi.
|15 Eylül 2020 19:25
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Saat 18:22'de Kütahya Altıntaş merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin Uşak'ta da hissedildiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.0 km olarak kaydedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
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