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Gine başkanı, sokak ortasında bakanı dövdü

Gine Başkanı Alpha Conde'nin, yönetimdeki sorumluluk eksikliği nedeniyle İşçi Bakanı'nı sokak ortasında dövdüğü iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
 15 Eylül 2020 19:32
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Gine başkanı, sokak ortasında bakanı dövdü

Afrika ülkesi Gine'de, Başkan Alpha Conde, yönetimdeki zaafiyet nedeniyle Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdü.

Başkan Alpha Conde'nın yönetimdeki erteleme ve sorumluluk eksikliği nedeniyle bakanı dövdüğü belirtiliyor. Görüntüler, Libya ve Arap meseleleriyle ilgilenen medya platformu @AlmanaraMedia sitesinde yayımlandı

Bakanın dayak yediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Memurlar.Net
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