Konya'da 'açık sınıf' uygulamasıyla eğitim yapılacak
|15 Eylül 2020 19:56
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda 21 Eylül 2020'de aşamalı ve kontrollü bir şekilde yüz yüze eğitimler başlayacak. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yüz yüze eğitim öncesinde tüm okulları her türlü hijyen ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde yeni eğitim yılına hazırladı. Ayrıca 'Konya İnsan Mektebi' projesi kapsamında okul öncesinden, liseye kadar her kademe ve türden toplam 259 okulda 'açık sınıf' uygulamasıyla eğitim yapılacak. Okulların kendi imkanları, oluşturulan sınıfın alan büyüklüğü ve ders müfredatı gibi konular çerçevesinde açık sınıflarda kaçar kişinin eğitim alacağı belirlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı kararlar doğrultusunda esneklik gösterecek bu uygulamanın, mevsim şartlarının zorlaştığı dönemlerde de farklı tema ve atölye çalışmalarıyla devam ettirilmesi planlanıyor.
'AMAÇ, DAHA GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİM'
'Açık sınıf' uygulamasının hayata geçirileceği okullardan biri olan Karatay Belediyesi Fetihkent Anaokulu'nda da tüm hazırlıklar tamamlandı. Okul Müdürü Sevil Esmer, amaçlarının daha güvenlik bir ortamda eğitim vermek olduğunu belirterek şunları söyledi:
''Hayalden gerçeğe güneşe açılan açık sınıflar uygulaması, Konya İnsan Mektebi projesi kapsamında hayat buluyor. Anaokulundan, liseye kadar tüm eğitim kademelerinde 'açık sınıf' uygulaması hayata geçiriliyor. Biz de proje kapsamında okul bahçemizde yüz yüze eğitimin başlayacağı bu zaman zarfında onlara birbirinden güzel eğitim alanları oluşturduk. Amacımız daha güvenli bir ortamda eğitim etkinliklerini gerçekleştirmek. Proje kapsamında oluşturduğumuz alanlarımızda; yaşam beceri, sanat tasarım, kum havuzu, toprağa dokun, evcil hayvanları besleme, tiyatro ve drama oyun alanı, masal sahnesi, kitap okuma alanları, matematik kodlama, fen bilimi, doğa alanları ve zeka alanlarından oluşmaktadır. Ayrıca okul bahçemizde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çocuklarımız için oluşturduğumuz spor ve oyun alanları mevcuttur. Açık sınıflarda çocuklarımıza daha sağlıklı ve güvenli alanlar oluşturmayı hedefledik.''
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|BİLSEM öğretmenlerinin il içi nakil sonuçları açıklandı
14 Eylül 2020 17:24
|Atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene ilişkin duyuru
14 Eylül 2020 17:20
|MEB'den yüz yüze eğitime başlayacak özel gereksinimli öğrencilere 'Özel Set'
14 Eylül 2020 15:07
|MEB, meslek liselerinin atölyelerini son teknolojilerle donatıyor
13 Eylül 2020 13:22
|MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım
13 Eylül 2020 11:05
|EBA'da her gün 900 bin sanal sınıfta canlı ders yapılıyor
11 Eylül 2020 22:30
|Malatya il milli eğitim müdürü değişti
11 Eylül 2020 20:40
|Bakan Selçuk'tan meslek liselerine övgü: Adeta göklere uçtum
11 Eylül 2020 15:58
|'Uzaktan Eğitim Kapısı' platformuna MEB'den eğitim desteği
11 Eylül 2020 13:15
|MEB'den İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu Değerlendirme Raporu
11 Eylül 2020 12:28