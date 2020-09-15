1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmen, dolandırıcılara 65 bin lira kaptırdı

Siirt'te yaşayan 28 yıllık öğretmen Ahmet Hikmet Demirel adına, 12 Mart 2020'de internet bankacılığı üzerinden 50 bin lira kredi çekildi. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, 15 bin liralık ek hesabı da boşaltarak kayıplara karıştı. Pandemi nedeni ile bankaların kredi ödemelerini ertelemesinden dolayı durumun farkına yeni varan Demirel, yetkililerin kendisine yardım etmesini bekliyor.
 15 Eylül 2020 20:11
Yazdır
Öğretmen, dolandırıcılara 65 bin lira kaptırdı

Siirt'te yaşayan 28 yıllık öğretmen Ahmet Hikmet Demirel adına, 12 Mart 2020'de internet bankacılığı üzerinden 50 bin lira kredi çekildi. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, 15 bin liralık ek hesabı da boşaltarak kayıplara karıştı. Pandemi nedeni ile bankaların kredi ödemelerini ertelemesinden dolayı durumun farkına yeni varan Demirel, yetkililerin kendisine yardım etmesini bekliyor.

Olay 12 Martta meydana geldi. İddiaya göre, eğitimci Ahmet Hikmet Demirel'in internet bankacılığı hesabını ele geçiren dolandırıcılar, ön onaylı 50 bin liralık kredi çekti. Bu parayı kendi hesaplarına aktaran dolandırıcılar, daha sonra ek hesap limitini arttırıp 15 bin liraya çıkararak buradaki parayı da aldı. Demirel, pandemi nedeni ile bankaların kredi ödemelerini ertelemesinden dolayı durumun farkına yeni vardı. Mağdur., hesabından iki dolandırıcı tarafından 65 bin lira çekildiğini bankadan gelen ihtarnameyle öğrendi. Dolandırıcılık yöntemine maruz kalan Demirel, durumu karakola giderek polis memurlarına bildirdi. İsimleri tespit edilen dolandırıcılar hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden destek isteyen Demirel, "Siirt'te 28 yıllık eğitimciyi ve tanınan biriyim. 12 Martta bir bankanın internet bankacılığı üzerinden dolandırıldım. Dolandırıldığımı da bankadan gelen ihbarnameyle öğrendim. Adıma tanımlı ön onaylı 50 bin liralık krediyi Dilgeş A. ve Burak B. adlı iki dolandırıcı hesabımdan çaldı ve ayrıca aynı kişiler gece yarısı bir işlem daha yaparak esnek hesabımda bulunan 15 bin lirayı da çekerek beni borçlandırdı. Bu kişileri kesinlikle tanımıyorum. Kredi kartımı Siirt Şubesinde aldığımda bile bana en az 10 imza attıran ve kredi kartımı bu şekilde veren banka, 50 bin liralık kredi ile 15 bin liralık esnek hesabım çalındığında neden beni bilgilendirmedi? Neden tarafıma mobil onay kodu göndermedi? Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Yetkililerden yardımcı olmalarını bekliyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
15 Eylül 2020 18:45		 Didim'de çiftlikte tecavüz iddiasında yeni gelişme
15 Eylül 2020 18:27
Tarım işçilerini tehditle greve zorlayan 3 şüpheliye gözaltı
15 Eylül 2020 17:50		 Bir babanın feryadına polis yetişti
15 Eylül 2020 17:37
Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
15 Eylül 2020 16:22		 Diyarbakır'da belediyenin temizlik aracı, kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
15 Eylül 2020 15:32
Verbis'e kayıt olmak için son 15 gün, cezası 2 milyon TL
15 Eylül 2020 15:16		 Pınar Gültekin'in otopsi raporu vahşeti ortaya koydu
15 Eylül 2020 14:40
Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü
15 Eylül 2020 13:32		 Konut satış adedi 8 ayda bir milyonu aştı
15 Eylül 2020 13:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:34 - Doğa tutkunlarının tercihi Abant oldu21:28 - Ağrı eski Belediye Başkanı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası21:26 - Tüketim harcamalarında en yüksek pay İstanbul'un21:06 - OGM'den Giresun'da selden etkilenen afetzedelere destek21:05 - Halkalı-Kapıkule 'hızlı' demir yolu hattının yapımı sürüyor21:04 - Müftülük personeli filyasyon ekiplerine destek oluyor
20:57 - İBB'den çıkartılan işçiler CHP önünde toplandı20:51 - Balıkesir'de karantinadan kaçan 12 kişi yurtlara yerleştirildi20:48 - Sahte avukata, 'konutu terk etmeme' cezası20:47 - Profesör eşinin desteğiyle solucan gübresi üretimine başladı20:46 - İşte ana sınıfı ve 1. sınıflarda, uyum ve yüz yüze eğitime ilişkin detaylar20:45 - 'Rüzgarın virüsü kısa mesafede bulaştırma riski var'
20:36 - Bu ilçenin sokaklarını 6 yıldır Meltem temizliyor20:34 - Dr. Tüysüz: Ağır hastalarımız varken yorulduk ve çok üzüldük20:31 - Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı20:26 - İşte özel eğitimde, uyum ve yüz yüze eğitime ilişkin detaylar20:20 - MEB uzaktan eğitimi masaya yatırdı
20:18 - Öğretmenler, okulu boyayıp sınıflarda temizlik yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı
Dönere ve sucuğa at eti katan firmalar
Taklit ve tağşiş yapan 113 ürün daha ifşa edildi
8'i aktif görevde, 12 öğretmene FETÖ'den gözaltı
MEB, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında soruşturma başlattı
ÖSYM'den Aday İşlemleri Sisteminde yeni dönem
2020 KPSS lise başvuru kılavuzu yayımlandı
Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?
Engelli vatandaşlara otomobilde ÖTV şoku
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Sıkı tedbirler gündeme gelebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12.09.2020 polatlı'daki kum fırtınası 2
Baykuş 3
şehitkamil hastanesi'ne 100 kişinin saldırması 1
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 1
önümüzdeki 2 ay daha sert geçecek 2
emporio armani milano 1
kısa çalışma ödeneği 2
işçi çıkarma yasağı 1
hiç havamda değilim 1
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
SON İLANLAR
Nuribey Belediyesi 1 VHKİ alacak
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı süresi uzatıldı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici 10 İşçi Alacak
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alımı iptal edildi
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam