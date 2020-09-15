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Okullar için işe alınacak 523 kişi kura ile belirlendi

Elazığ'da milli eğitim bünyesinde görev yapacak 523 kişi noter huzurunda kura ile çekimi yapıldı.
 15 Eylül 2020 20:15
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Okullar için işe alınacak 523 kişi kura ile belirlendi

Elazığ'da milli eğitim bünyesinde görev yapacak 523 kişi noter huzurunda kura ile çekimi yapıldı.

İŞ-KUR Elazığ İl Müdürlüğü 'Toplum Yararına Program'ı kapsamında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde çalışması için 402 temizlik ve 121 güvenlik görevlisi alınacağını duyurdu. Duyurunun ardından toplam 6 bin 371 kişi başvuru yapıldı. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından işe alınacakların belirlenmesi için Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Covid-19 nedeniyle çok az sayıda adayın salona geldiği kura çekiminde, 9 aylığına çalışacak işçiler belirlendi.
İhlas Haber Ajansı
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