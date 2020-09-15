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Kapıköy Gümrük Kapısı yaya geçişlerine açılıyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gelecek hafta Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı tekrar yaya geçişlerine açacaklarını söyledi.
 15 Eylül 2020 20:17
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Kapıköy Gümrük Kapısı yaya geçişlerine açılıyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gelecek hafta Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı tekrar yaya geçişlerine açacaklarını söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte sürdürülen çalışmaları inceledi. Van Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede yürütmüş olduğu çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, İpekyolu İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Sinan Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş ile birlikte ilk olarak Milli Egemenlik Caddesinde yürütülen yol yapım, yenileme, kaldırım, ışıklandırma çalışmalarının yapıldığı alana gitti. Burada yapılan çalışmaları inceleyen Vali Bilmez ve beraberindekiler esnafı gezerek görüş ve önerilerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Bilmez, kaldırımı işgal eden bir esnafı da uyardı.

"Kapıköy gümrük kapısı yaya geçişlerine açılıyor"

Gelecek hafta Kapıköy Gümrük kapısını tekrar yaya geçişine açacaklarını belirten Vali Bilmez, "Gümrük kapısı ile merkez arasında, yeni aldığımız araçlarla turistleri taşıyacağız. Kentimize gelen yabancıları artık simsarların eline bırakmayacağız. Onları şehir merkezinden alıp kapıya götüreceğiz, kapıdan alıp şehir merkezine getireceğiz. Şehir merkezinde belli bir güzergahta onları indireceğiz ve bunun içinde çok cüzi bir ücret alacağız. İran tarafında ciddi bir inşaat ve modernleşme var. Şu anda yük taşımacılığı demir yolu üzerinden sağlanıyor. Yaya geçişini açacağız ama İran tarafının kendi inşaat kısmını bitirmesi lazım" dedi

Vali Bilmez ve beraberindekiler daha sonra Beşyol'un trafiğini rahatlatmak amacıyla Sağlık Sokak'ta yapımı devam eden alternatif yolda incelemelerde bulundu. Kentteki incelemelerinin büyük çoğunluğunu yürüyerek sürdüren Vali Bilmez, İpekyolu Belediyesi ile birlikte yapılan Koçibey Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarını izledi. Vali Bilmez, göreve başladıklarında Van'ın sorunlarıyla ilgili yaptıkları anket sonucu, en büyük problemin ulaşım olduğunu tespit ettiklerini söyledi. İşsizlikten bile daha önde bir ulaşım problemiyle karşı karşıya olduklarını görünce hemen çalışmalara başladıklarını anlatan Bilmez, "Trafik sıkışıklığını rahatlatabilecek projelere başladık. Bugün milletvekilimizle çalışma yapılan bölgeleri gezdik. Hem yıpranan kaldırımlar ve yollarımız yenileniyor hem de prestij caddeler oluşturuluyor. İnşallah hem altyapı anlamında hem de araç anlamında orta vadede ciddi bir rahatlığa ulaşacağız" dedi.

Milletvekili Arvas ise Van'a yakışacak güzel çalışmaların yürütüldüğünü, esnaf ve vatandaşların da bu çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kent için en iyi hizmetleri yapmanın gayretinde olduklarını vurgulayan Arvas, "Samimiyet, inanç ve azimle Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde şehrimizin güzelleşmesi, kalkınması, turizmi, ekonomisi, tarımı ve yatırımlarıyla ilgili elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Vali Bilmez ve beraberindekiler son olarak otogarda yapılan inşaat çalışmalarını inceleyerek Van Kalesinin güneyinde yer alan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesini ziyaret edip yapılan çalışmaları denetledi.
İhlas Haber Ajansı
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