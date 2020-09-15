Öğretmenler, okulu boyayıp sınıflarda temizlik yaptı
|15 Eylül 2020 20:18
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenler, yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala okul duvarlarını boyayıp sınıflarda temizlik yaptı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Çığlıca köyündeki ilkokul öğretmenleri okul duvarlarının bakımsız olduğunu görünce kolları sıvadı. 4 öğretmen okullarını baştan aşağı yıkayarak boyama yaptı. Eğitim öncesi temizliğini yaptıkları okullarında bahçedeki demir parmaklıkları da boyayan öğretmenler daha sonra sınıfları temizledi. Öğretmenlerden Deniz Tozkoran, günlerdir okulun çehresini değiştirmek için çalıştıklarını ve en sonunda kendilerinin çalışmaya başladığını söyledi. Tozkoran, "Günlerdir okulumuzun çehresini değiştirmek için çalışıyoruz. Gönüllü bir seferberlik içindeyiz, mutluyuz. Öğrencilerimizin burada oynayıp ders görmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Benimle beraber çalışan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Güzel iş çıkardık" 'dedi.
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