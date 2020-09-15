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MEB uzaktan eğitimi masaya yatırdı

Okullardaki hazırlıkların detayları ise Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in 81 il müdürü ile gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısında masaya yatırıldı.
 15 Eylül 2020 20:20
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MEB uzaktan eğitimi masaya yatırdı

Okullardaki hazırlıkların detayları ise Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in 81 il müdürü ile gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısında masaya yatırıldı.

Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıflar için başlayacak yeni haftaya ilişkin tüm planlamalar en ince ayrıntısına kadar kılavuz ve rehberler eşliğinde okullara ulaştırıldı. Okullardaki hazırlıkların detayları ise Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in 81 il müdürü ile gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısında masaya yatırıldı.

Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ile Bilgi İşlem Daire Başkanı Özgür Türk'ün de katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında okullardaki yüz yüze eğitim öncesinde sahadaki son hazırlıklar, tüm öğretim düzeylerindeki uzaktan eğitim altyapısıyla ilgili çalışmalar ele alındı.
Memurlar.Net
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