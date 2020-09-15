MEB uzaktan eğitimi masaya yatırdı
|15 Eylül 2020 20:20
|Yazdır
Okullardaki hazırlıkların detayları ise Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in 81 il müdürü ile gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısında masaya yatırıldı.
Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıflar için başlayacak yeni haftaya ilişkin tüm planlamalar en ince ayrıntısına kadar kılavuz ve rehberler eşliğinde okullara ulaştırıldı. Okullardaki hazırlıkların detayları ise Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in 81 il müdürü ile gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısında masaya yatırıldı.
Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ile Bilgi İşlem Daire Başkanı Özgür Türk'ün de katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında okullardaki yüz yüze eğitim öncesinde sahadaki son hazırlıklar, tüm öğretim düzeylerindeki uzaktan eğitim altyapısıyla ilgili çalışmalar ele alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 2 terörist teslim oldu
15 Eylül 2020 21:42
|İBB'den çıkartılan işçiler CHP önünde toplandı
15 Eylül 2020 20:57
|Yunan milletvekili: Erdoğan kimseyi umursamıyor
15 Eylül 2020 19:52
|Bakan Selçuk: EBA Destek Noktaları dolu, aferin size çocuklar
15 Eylül 2020 19:27
|Aktif hasta sayısı da ağır hasta sayısı da artmaya devam ediyor
15 Eylül 2020 19:02
|Yavuz sondaj gemisinin görev süresi uzatıldı
15 Eylül 2020 19:00
|'Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık'
15 Eylül 2020 18:30
|Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı sona erdi
15 Eylül 2020 17:27
|Soylu'nun açıklaması sonrasında, AYM üyesinden dikkat çeken paylaşım!
15 Eylül 2020 17:17
|5 soruda Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin özeti
15 Eylül 2020 16:31