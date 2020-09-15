İşte ana sınıfı ve 1. sınıflarda, uyum ve yüz yüze eğitime ilişkin detaylar

Covid-19 salgınındaki güncel gelişmeler nedeniyle Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 15.08.2020 tarihli ve 83203306-10.07.02-E. 10700187 sayılı yazısında 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin 21 Eylül 2020 tarihinde başlayacağı belirtilmiş olup Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 11.09.2020 tarihli ve 45512797-10.03-E.12521847 sayılı yazısında ise okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfların 21-25 Eylül 2020 tarihlerini kapsayan haftada sadece 1 (bir) gün olacak şekilde yüz yüze uyum programı gerçekleştirileceği valiliklerimize bildirilmiştir.

Diğer taraftan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.08.2020 tarihli ve 79031618-10.06.01-E. 11215393 sayılı (2020/5) Genelge doğrultusunda 31 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine yönelik uzaktan eğitim çalışmaları yapılırken Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 28.08.2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.11534779 sayılı yazısı ile bu çalışmalar esnasında Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımızda uygulama birliğinin sağlanması ve öğretmenlerimizin yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklarını planlı bir şekilde yapabilmeleri için yapılması gereken işlemlere ilişkin çalışma planı paylaşılmıştır. Buna göre söz konusu çalışma planında 14-18 Eylül 2020 tarihlerini kapsayan hafta içinde "Okula Uyum Programı Hazırlığı" çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgın sürecine yönelik güncel gelişmeler nedeniyle öğrencilerimizin yaşamış olduğu psikososyal süreçler de dikkate alınarak 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okula uyum sürecinin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği gerçeğinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bu bağlamda okula uyum programına yönelik olarak okullarımızda hazırlıklar yapılırken;

1-Okula uyum çalışmalarında Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle değişen sosyal yaşam şartları ve hijyen önlemleri göz önünde bulundurularak birlikte yaşamaya uyum konusu üzerinde durulması,

2-Covid-19 salgını nedeniyle okula uyum çalışmalarının öğretmenlerle birlikte okul idaresi tarafından yapılacak planlamalar doğrultusunda gerçekleştirilmesi,

3-Okula uyum çalışmalarının sadece öğrencileri değil, okul personeli ve velileri de kapsayan bir organizasyon şeklinde planlanması,

4-Öğrenciler okula gelmeden önce yapılması gereken hazırlıklar (temizlik, beslenme, öz bakım, uyku vb.) ile verilecek destekler konusunda açıklamalar yapılması,

5-Uyum Programı çalışmaları için okulda varsa rehber öğretmen/psikolojik danışmanlardan, yoksa Rehberlik Araştırma Merkezlerinden (RAM'dan) destek alınması,

6-Uyum programı için yapılacak planlamalar sırasında;

a-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak https://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanan "Salgın (Covid-19) Sonrası Okula Uyum Kılavuzu ve Etkinlikler" isimli kılavuzdan,

b-Bakanlığımız tarafından hazırlanarak http://okullaribirlikteacacagiz.meb.gov.tr/ sitesinde yayımlanan "Okulum Temiz Belgesi" Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi, "Okulum Temiz Belgesi" Veli Bilgilendirme Rehberi, "Okulum Temiz Belgesi" Öğrenci Bilgilendirme Rehberi isimli kılavuzlardan,

c-Bakanlığımız tarafından hazırlanarak http://okullaribirlikteacacagiz.meb.gov.tr/ sitesinde yayımlanan "Eğitim Kuramlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" isimli kılavuzdan,

d-Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan "Temassız Oyunlar" isimli materyalden,

e-Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.orgm.meb.gov.tr sitesinde yayımlanan "Özel Öğrencilerimiz İçin Okula Uyum Etkinlik Kitabı" ve "Psikososyal Destek Hizmetleri Kapsamında Psikoeğitim Programı" isimli kılavuzlardan yararlanılması,

7-21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Okula Uyum Programı" için hazırlıkların ve planlamaların 18 Eylül 2020 tarihine kadar tamamlanarak öğrenci ve velilerin önceden haberdar edilmesi,

8-Velilere yönelik yapılacak bilgilendirme toplantıları için Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün www.tegm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sunum örneğinden yararlanılması ve veli toplantılarının küçük gruplar halinde veya bireysel olarak yapılabileceği gibi telefon ve internet üzerinden çeşitli iletişim kanalları kullanılarak uzaktan çevrim içi toplantılar şeklinde de gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalarda ekte yer alan "Okul Öncesi Eğitim ve İlkokul 1. Sınıflarda Uyum Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar"ın esas alınarak öğrencilerin bireysel farklılıkları, okul ve çevrenin imkan ve şartları ile öğretmenlerin özgün yöntem ve teknikleri doğrultusunda uygulanacak uyum programına ilişkin okullarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 15.09.2020 tarih ve 12784623 sayılı yazılarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Okul Öncesi Eğitim Ve İlkokul 1. Sınıflarda Uyum Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususları bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR