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Doğa tutkunlarının tercihi Abant oldu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu.
 15 Eylül 2020 21:34
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Doğa tutkunlarının tercihi Abant oldu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de tatilcilerin gözde mekanlarından biri haline geldi.

Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parkına gelen tatilcilerin girişte, jandarma ekiplerince Hayat Eve Sığar (HES) kodu ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılıyor.

Tabiat parkına giriş yapan tatilciler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.
Anadolu Ajansı
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