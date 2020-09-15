İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 2 terörist teslim oldu

2020 YILININ ERTELENEN İLK KPDK TOPLANTISI YAPILDI Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ilk kez gündemli olarak gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen ve Selçuk'un başkanlığında "Kovid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" gündemiyle gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı sona erdi. Ancak toplantıda bazı kararlar alındığına dair bir açıklama yapılmadı.