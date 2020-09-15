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Facebook'a yeni özellik: Eş zamanlı video izlenebilecek

Facebook, Messenger uygulaması için geçtiğimiz gün yayınlanan yeni güncelleme ile 50'ye kadar kullanıcının birlikte eş zamanlı olarak video izleyebileceğini duyurdu.
 15 Eylül 2020 21:48
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Facebook'a yeni özellik: Eş zamanlı video izlenebilecek

Sputnik'in haberine göre, Popüler sosyal medya platformu Facebook, Messenger uygulaması için 'Watch Together' (Birlikte İzle) isimli yeni bir özellik sunduğunu duyurdu. Bu özellik ile kullanıcılar arkadaşlarıyla hem görüntülü konuşabilecek hem de eş zamanlı olarak Facebook Watch'tan video izleyebilecek.

Messenger, Watch Together özelliğini görüntülü arama esnasında 8 kişiye kadar, Messenger odasında (Messenger Room) ise 50 kişiye kadar kullanabilme imkanı sağlayacak. Görüntülü konuşma katılımcılarından biri, Facebook'un video kataloğundan bir içerik seçip bunu görüşmedeki herkesin izleyebileceği şekilde oynatabilecek. YouTube veya diğer video platformlarındaki içerikleri izlemek ise mümkün olmayacak.

Koronavirüs salgını döneminin ardından Netflix de kullanıcıların beraber film izlemelerini sağlamak için benzer bir özelliği devreye sokmuştu.

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