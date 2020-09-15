DSÖ salgına rağmen okulların açılmasından yana

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 10'undan azının ve virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 0,2'sinden azının 20 yaşın altındaki kişilerde görüldüğünü belirterek okulların açılmasından yana olduklarını söyledi.

Ghebreyesus'un, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısına UNICEF ve UNESCO yetkilileri de katıldı.

Salgının ardından geçen 9 ayda pek çok soru işareti olduğunu ama "daha net bir resim" görmeye başladıklarını aktaran Ghebreyesus, "Çocukların ve ergenlerin enfekte olabileceğini ve başkalarına da bulaşabileceğini biliyoruz. Bu virüsün çocukları öldürebileceğini biliyoruz ancak enfeksiyonun çocuklarda daha hafif geçme eğiliminde olduğunu ve çocuklar ve ergenler arasında Kovid-19'dan kaynaklı çok az sayıda ciddi vaka ve ölüm olduğunu da biliyoruz." dedi.

Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının yüzde 10'undan azının ve virüs kaynaklı ölümlerin de yüzde 0,2'sinden azının 20 yaşın altındaki bireylerde görüldüğünü aktardı.

Bununla birlikte, bu yaş gruplarında Kovid-19 ve ölüm riskini artıran faktörler hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Ghebreyesus, virüs bulaşmış kişilerde uzun vadeli yan etkilerin bilinmediğine dikkati çekti.

"Hepimiz çocukların okula geri dönmesini istiyoruz." diyen Ghebreyesus, okulların toplumun bir parçası olduğunu ve topluluklar arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

Ghebreyesus, bir toplumdaki Kovid-19 bulaşma riskini azaltmak için alınan önlemlerin okullardaki riski de azaltacağını vurguladı.

Bazı ülkelerde okulların yeniden açıldığını, bazılarında ise halen kapalı olduğunu bildiren Ghebreyesus, ülkeleri her durumda desteklemek için, UNESCO, UNICEF ve DSÖ'nün dün Kovid-19 bağlamında halk sağlığı önlemlerine ilişkin bir kılavuz yayımladığını ifade etti.

Ghebreyesus çocuklar, gençler ve bir bütün olarak toplumlar üzerindeki yıkıcı sonuçları göz önüne alındığında, okulları kapatma kararının son çare olması gerektiğinin altını çizerek, "Okulların kapanması durumunda uzaktan eğitim yoluyla eğitimin devamlılığı sağlanmalıdır." çağrısı yaptı.

Çocukların güvenli bir şekilde okula gitmesini sağlamanın tek başına okulların, hükümetlerin ve ailelerin işi olmadığına işaret eden Ghebreyesus, bu konuda toplumun tüm fertlerine görev düştüğünü sözlerine ekledi.