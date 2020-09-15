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İki ilimizde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması

Yalova ve Antalya'da 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkma saatleri kısıtlandı.
 15 Eylül 2020 22:29
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İki ilimizde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması

Yalova

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altı bireylerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Meclisi, Vali Muammer Erol başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 65 üstü vatandaşların 09.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 18 yaş altı çocuk ve gençlerin saat 20.00'den sonra yanlarında aileleri olmadan sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildi.

Ayrıca İşkur, SGK ve sağlık personelinden oluşan bir ekip kurularak 50'den fazla çalışanı olan işletmelere Kovid-19 salgın tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılması, her işletmede mutlaka el dezenfektanı bulundurulması kararlaştırıldı.

Öte yandan karantina kararına uymayanlar, yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiklerinden hareketle izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere yurt/pansiyon gibi yerlerin belirlenmesine karar verildi.

Pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personelinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

İzolasyon süresince yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek, yurt ve pansiyonların güvenliğinin ise 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek.

Hakkında ikametinde izolasyon kararı verilmiş geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerle izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, kendilerine tahsis edilen yurtlar veya pansiyonlara yerleştirilecek, bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli Valilikçe karşılanacak.

Tedbirlere uymayanlar hakkında para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkinse adli işlem başlatılması karara bağlandı.

Antalya

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00 - 17.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla sokağa çıkabilecekleri kararı alındığı bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı belirtildi.

Açıklamada, kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda çalışan personel ve hizmet almak için gelen vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kodlarının sorgulanarak, binalara girebileceğine işaret edildi.

Toplantıda 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin de görüşüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, her gün 06:00-24:00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabiliyorlardı. Bu saatler 10:00-17:00 olarak değiştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasın karar verildi. 65 yaş ve üzeri doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına kararlaştırıldı."

Açıklamada, kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verileceği ve haklarında gerekli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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