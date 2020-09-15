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16 yaşındaki lise öğrencisi, not bırakıp intihar etti

Malatya'da geride bir mektup ile cep telefonunu bırakarak ortadan kaybolan 16 yaşındaki genç kız Karakaya Baraj Gölü'nde ölü bulundu.
 15 Eylül 2020 22:58
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16 yaşındaki lise öğrencisi, not bırakıp intihar etti

Malatya'da geride bir mektup ile cep telefonunu bırakarak ortadan kaybolan 16 yaşındaki genç kız Karakaya Baraj Gölü'nde ölü bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki B.K.'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Karakaya Baraj Gölü mevkiinde B.K.'ya ait olduğu değerlendirilen bir cep telefonu ile bir de mektup buldu. B.K.'nın baraj gölüne girmiş olabileceğini değerlendiren ekipler Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibine bilgi verdi.

Olaya yerine gelen su altı arama kurtarma ekipleri yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonucu B.K.'nın cansız bedenine kıyıya 20 metre uzaklıkta ulaştı. Jandarma ekiplerinin ilk belirlemelere göre, intihar olarak değerlendirdiği olayla ilgili inceleme başlatılırken, dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan B.K.'nın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı
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