Muğla Büyükşehir Belediyesine442 bin lira para cezası
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan denetimler sonucunda, Muğla Büyükşehir Belediyesine 442 bin 524 lira ceza uygulandı.
|15 Eylül 2020 23:06
|Yazdır
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan denetimler sonucunda, Muğla Büyükşehir Belediyesine 442 bin 524 lira ceza uygulandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ (MUTTAŞ) adına işletilen Gümbet İskelesi'ndeki denetimde, teknelere elektrik ve su hizmeti verildiği, ancak atık kabul tesisinin kurulmadığı tespit edildi.
Denetimde, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 221 bin 267 lira idari yaptırım cezası uygulandı.
Aynı şirket tarafından işletilen Bodrum Limanı'ndaki denetimlerde de atık yağ alım hizmeti verilmediği tespit edilerek, bu nedenle de 221 bin 267 lira ceza verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İki ilimizde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması
15 Eylül 2020 22:29
|Bu ilde kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı
15 Eylül 2020 22:20
|4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
15 Eylül 2020 22:18
|OGM'den Giresun'da selden etkilenen afetzedelere destek
15 Eylül 2020 21:06
|Balıkesir'de karantinadan kaçan 12 kişi yurtlara yerleştirildi
15 Eylül 2020 20:51
|Kapıköy Gümrük Kapısı yaya geçişlerine açılıyor
15 Eylül 2020 20:17
|Bir ile daha kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek
15 Eylül 2020 19:05
|İçişleri'nden 'eğlence yerleri' genelgesi
15 Eylül 2020 17:45
|Kırmızı ışıkta geçen ehliyetsiz sürücü 'drone'a yakalandı
15 Eylül 2020 16:26
|Bakanlık, yüzdelik dilimlere ilişkin yazıyı iptal etti
15 Eylül 2020 16:04