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Düğün konvoyu magandaları yakalandı

Beykoz'da dün trafikte bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedilen düğün konvoyu magandaları polis ekiplerince yakalandı. Her iki sürücüye idari para cezası uygulanarak ehliyetlerine el konuldu.
 15 Eylül 2020 23:28
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Olay, dün Beykoz Ziya Çakmak Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyu oluşturan 34 BJT 212 plakalı kamyonet ile 34 SY 9915 plakalı otomobilin seyir halinde ilerlediği sırada trafiği tehlikeye düşürdükleri anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalar sonucunda kamyonet sürücüsü M. K. ile otomobil sürücüsü Y. E. D. kısa sürede yakalandı.

Her iki araç sürücüsüne ayrı ayrı olmak üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" maddesine istinaden bin 228 lira ve "Saygısız ve Tedbirsiz olarak araç kullanmak" maddesine istinaden 132 lira olmak üzere toplamda 2720 lira idari para cezası uygulandı. Sürücüler M. K. ve Y. E. D.' in sürücü belgelerine 'Sağlık şartlarını yerine getirene kadar' geçici olarak el konuldu.

Öte yandan her iki araç sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmaları nedeniyle haklarında TCK 179/2 maddesine istinaden Adli işlem yapılmak üzere Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kavacık Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

DHA
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