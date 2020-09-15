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Hasta bakıcının baygın haldeki hastayı taciz ettiği iddiası

Eskişehir'de, bir hasta bakıcının, tedavi görmeye gelen hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Yarı baygın şekilde yatan kadın hastaya dakikalarca fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen hastane çalışanı polis ekiplerince yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.
 15 Eylül 2020 23:33
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Hasta bakıcının baygın haldeki hastayı taciz ettiği iddiası

Eskişehir'de, bir hasta bakıcının, tedavi görmeye gelen hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Yarı baygın şekilde yatan kadın hastaya dakikalarca fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen hastane çalışanı polis ekiplerince yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yunus Emre Devlet Hastanesinde yaşandı. Dün öğle saatlerinde hastanede görevli E.Y. isimli bir hasta bakıcı, baygın halde hastaneye gelen ve kırmızı alanda uzun süre müdahale edildikten sonra hayata döndürülen R. isimli kadına fiziksel tacizde bulunduğu iddia edildi. Belirli aralıklarda dakikalarca bu tacizlerine devam ettiği iddia edilen E.Y.'yi bir hasta yakınının fark etmesiyle durum 155 Polis İmdat Hattına bildirdi.

"Anne yardım et diye bağırmaya başladı, ama niçin bağırdığını anlamadım"

Hasta yakını olan ve olaya tanıklık eden D.S. isimli kadının polise verdiği ifadesinde, "Adını R. olarak öğrendiğim bayan sedye üzerinde yatar vaziyette idi refakatçisi geldi. Refakatçi erkekti ve gitti. E.Y., R. isimli bayanı taciz etti. R., bağırmaya başladı "Anne yardım et" diye ama niçin bağırdığını anlamadım. E.Y. yaklaşık 15 dakika sonra kız yalnızken geldi. R.'nin yanına gittim acaba bir şey mi taktı dedim bir şey takılı değildi. Arkasından polisi aradım. E.Y. ben olayı görünce panik oldu, bana iyi davranmaya başladı. Benim gördüğüm E.Y. isimli şahıs, R. isimli bayana elleriyle temas etti bu yaklaşık 3 dakika sürdü. Benim E.Y. ile aramda 5 metre mesafe vardı. Ben olayı net olarak gördüm. Hiçbir kuşkuya mahal olmadan gördüm. Ben R.'yi tanımam. E.Y., isimli şahıs R.'ye temas ederken etrafa da bakıyordu. Beni görünce panjuru kapatıp, benimle konuşmaya, yakınlaşmaya çalıştı. E.Y. isimli şahsı da tanımam" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından polis ekipleri, hasta bakıcı 2 şüpheliyi alarak karakola götürdü. Burada yapılan kimlik tespiti sonucu E.Y. isimli şüpheli hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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