Sosyal medya fenomeni koronavirüse yakalandı
|15 Eylül 2020 23:37
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Türkiye'de artan koronavirüs vakaları artık ünlü isimlerde de sıkça görülmeye başlandı. Son olarak koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklayan isim ise Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş oldu.
Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını kişisel Instagram hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Reynmen, bir de uyarı yaptı. Reynmen uyarısında "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" dedi.
"İĞRENÇ VE KÖTÜ HİSSEDİYORUM"
Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen, "İğrenç, kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey. Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin." dedi.
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